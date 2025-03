Sebrae inaugura nova sede em Criciúma para impulsionar negócios e inovação Atendimento aos empreendedores passa a ser realizado no CRIO, um espaço moderno e estratégico para fortalecer o ecossistema empresarial... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h06 ) twitter

A sede do Sabrae/SC, da região Sul do estado, mudou de lugar. O atendimento aos empresários e empreendedores já está sendo realizado no CRIO (Centro de Inovação Criciúma), em Criciúma, em um espaço amplo, moderno e estrategicamente localizado, facilitando ainda mais o acesso e fortalecendo a conexão com o ecossistema de inovação. A cerimônia de inauguração, no entanto, ocorre no dia 3 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova sede do Sebrae/SC!

