Seca histórica no Brasil fez sumir área de água igual 560 mil campos de futebol Dia Mundial da Água é celebrado neste sábado (22) e alerta sobre a importância da preservação dos recursos hídricos; país tem sequência... ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 10h45 ) twitter

A seca histórica que atinge o Brasil resultou na perda de 400 mil hectares de superfície de água em 2024, uma área equivalente a 3,2 milhões de piscinas olímpicas. Os dados foram divulgados pelo MapBiomas Água nesta sexta-feira (21).

Saiba mais sobre os impactos dessa seca alarmante e as consequências para os biomas brasileiros consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

