Secretaria da Justiça em SC abre vagas temporárias com salários de até R$ 5,1 mil O período de inscrições para vagas na secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social ocorre no período de 14 de fevereiro até... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 13/02/2025 - 23h25 )

A secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social abriu inscrições de processo seletivo simplificado, para contratação de pessoal, em caráter temporário. O período de inscrições ocorre no período de 14 de fevereiro até às 19 horas do dia 27 de fevereiro de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as vagas disponíveis!

