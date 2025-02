Secretaria de Saúde distribui mais de 144 mil testes rápidos para diagnóstico da dengue em SC Primeira remessa vai beneficiar 241 dos 295 municípios do Estado; critério é o número de notificações de casos suspeitos da doença... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h47 ) twitter

A distribuição de testes rápidos para o diagnóstico da dengue em Santa Catarina começou nesta quarta-feira (29). Na primeira remessa, a Secretaria de Estado da Saúde enviou 144.825 kits para 241 municípios. A distribuição acontece pelos critérios epidemiológicos. A Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica) fará a distribuição dos testes para todas as gerências regionais de saúde até o dia 4 de fevereiro.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa no site do nosso parceiro ND Mais.

