Secretaria de Saúde emite alerta após encontrar espécie de escorpião 'fatal' em SC Bióloga explica que a picada do animal encontrado em Barra Velha ocorre de forma acidental e pode ser letal ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 23h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 23h26 )

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Velha, no Norte de Santa Catarina, emitiu um alerta epidemiológico após a identificação de quatro escorpiões amarelos no bairro Itajuba. O animal é considerado altamente venenoso, com risco de morte principalmente para crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e as orientações da Secretaria de Saúde consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

