Secretário da Fazenda de SC, Cleverson Siewert se torna Cidadão Benemérito de Joinville

O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, foi homenageado na noite desta quinta-feira (31), pela Câmara de Vereadores de Joinville com o título de “Cidadão Benemérito” da cidade, durante sessão solene que começou às 19h30 em plenário. A honraria, uma das mais importantes concedidas pelo Legislativo municipal, é uma iniciativa do vereador Brandel Junior (PL) e reconhece a trajetória e as contribuições de Siewert para o desenvolvimento de Santa Catarina e da cidade onde nasceu.

Para saber mais sobre essa importante homenagem e a trajetória de Cleverson Siewert, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

