Secretário de Balneário Camboriú tem mal súbito e precisa fazer procedimento no coração Levado primeiramente a UPA das Nações, secretário de Balneário Camboriú precisa ser encaminhado ao Hospital Marieta ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 18h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h47 )

O Secretário de Comunicação de Balneário Camboriú, Leandro Índio da Silva, sofreu um mal súbito no último sábado (18). Ele precisou passar por um cateterismo no Hospital Marieta Konder Bornhausen.

Para mais detalhes sobre a recuperação do secretário e o que aconteceu, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

