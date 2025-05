Secretário de Barueri é exonerado após falas preconceituosas contra autistas Município alega ter política séria e premiada de inclusão; secretário de Barueri é exonerado nesta sexta ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 08h24 (Atualizado em 17/05/2025 - 08h24 ) twitter

A prefeitura de Barueri demitiu nesta sexta-feira (16) o secretário de Educação, Celso Furlan, após vazamento de áudio em que ele se refere preconceituosamente a alunos autistas e com deficiência. Em nota, o município confirmou que secretário de Barueri é exonerado, lamentou o fato e alegou ter uma “politica séria, ética e inclusiva.”

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as reações geradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

