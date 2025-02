Secretário é exonerado após investigação contra peculato em São Francisco do Sul Profissional é suspeito de desviar materiais e mão de obra pública para empreendimento particular ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 21h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 21h27 ) twitter

O secretário de Pesca, Agricultura e Assuntos Portuários, de São Francisco do Sul, foi exonerado nesta terça-feira (25) após operação realizada pela Polícia Civil. A ação apura a prática do crime de peculato no serviço público.

