Segunda maior causa de morte no país vira foco de nova lei em SC A proposta ainda passará pela Redação Final antes de seguir para a sanção do governador ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 04h57 )

A Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou, na quarta-feira (9), o projeto de lei que cria a Política Estadual de Prevenção do AVC (Acidente Vascular Cerebral). A proposta ainda passará pela Redação Final antes de seguir para a sanção do governador. Conforme alertou o deputado José Milton Scheffer (PP), o AVC é segunda maior causa de morte no Brasil.

