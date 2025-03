Segunda vítima de grave acidente na BR-470 em SC morre no hospital Angélica Dahlke chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos; a primeira vítima do acidente teve... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 22h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 22h06 ) twitter

A segunda vítima do grave acidente na BR-470, em Pouso Redondo, teve a morte confirmada pela família nesta quarta-feira (5). Angélica Dahlke chegou a ser socorrida após a colisão entre dois veículos, na madrugada do último domingo (2), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

