Seis municípios de SC recebem novos profissionais do programa Mais Médicos a partir de abril Médicos formados no exterior serão distribuídos nos municípios catarinenses para reforçar o atendimento em áreas de maior vulnerabilidade... ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h25 )

Novos profissionais do programa Mais Médicos vão ampliar o atendimento na atenção primária à saúde a partir de abril em Santa Catarina. No total, oito médicos formados no exterior serão distribuídos entre seis municípios catarinenses, reforçando o atendimento em áreas de maior vulnerabilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o programa!

