Seis pessoas ficam feridas em acidente entre micro-ônibus e van em SC Acidente entre micro-ônibus e van aconteceu na BR-470, em Monte Carlo, no Meio-Oeste do estado; passageiros do micro-ônibus saíram... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 01h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 01h46 )

ND Mais

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente entre micro-ônibus e van na madrugada desta terça-feira (6), na BR-470, em Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas envolvidas.

