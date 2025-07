Seis tornados atingiram SC em junho; veja onde foram registrados Os fenômenos ocorreram durante a transição do outono para o inverno ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 19h55 (Atualizado em 05/07/2025 - 19h55 ) twitter

Santa Catarina registrou ao menos seis tornados ao longo do mês de junho, conforme confirmaram a Defesa Civil estadual e a rede PREVOTS (Plataforma de Registros e Rede Voluntária de Observadores de Tempestades Severas). Os fenômenos ocorreram durante dois finais de semana consecutivos. Algumas das regiões atingidas, como o Oeste do estado, é considerado o segundo maior corredor de tornados do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

