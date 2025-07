Seleção brasileira de Novos vence Coreia do Sul e inicia série em SC com foco na formação Vitória por 3 a 1, em Criciúma, marca o início da preparação da equipe do vôlei masculino para a Universíade, na Alemanha ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h17 ) twitter

“A ideia não é só ganhar. É desenvolver esses caras, colocá-los sob pressão, fazer com que sintam o que é vestir a camisa da seleção brasileira num ginásio lotado”. Foi assim que o técnico da Seleção Brasileira de Novos, Fabiano Magoo, resumiu o objetivo do amistoso contra a seleção principal da Coreia do Sul, no domingo (6), em Criciúma, Sul de Santa Catarina. A vitória por 3 sets a 1 deu início à série de quatro jogos em Santa Catarina e, mais do que o placar, deixou claro o compromisso da comissão técnica com o futuro da seleção principal.

