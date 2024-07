Seleção Brasileira Feminina: Estreia na Olimpíada de Paris A Seleção Brasileira Feminina de futebol estreia na Olimpíada de Paris na próxima quinta-feira (25), às 14h, contra o time da Nigéria... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 16h04 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h04 ) ‌



RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r

A Seleção Brasileira Feminina de futebol estreia na Olimpíada de Paris na próxima quinta-feira (25), às 14h, contra o time da Nigéria. As brasileiras estão no grupo C.

