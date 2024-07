ND Mais |Do R7

Seleção feminina convocada para Torneio Internacional de Futsal em Xanxerê O técnico Wilson Sabóia divulgou a lista com as 14 atletas escolhidas para defender a Seleção Brasileira Feminina de Futsal na segunda...

‌



A+

A-

O técnico Wilson Sabóia divulgou a lista com as 14 atletas escolhidas para defender a Seleção Brasileira Feminina de Futsal na segunda edição do Torneio de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vírus da febre do Oropouche pode afetar gestação, alerta Ministério da Saúde

• Shopping faz programação de férias para crianças em Itajaí

• Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira de futebol, fica ferido após acidente com capotamento