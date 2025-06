Selo de Renda de Bilro: tradição manezinha agora tem certificação oficial Certificação de qualidade da Renda de Bilro visa valorizar o trabalho artesanal das rendeiras de Florianópolis; nova lei foi sancionada... ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 00h35 ) twitter

O primeiro sábado de junho é marcado pelo Dia do Manezinho e a data foi marcada por celebrações da cultura e identidade de Florianópolis. Neste sábado (7) a capital catarinense promoveu uma programação especial voltada aos nativos da cidade. O destaque deste ano foi a sanção da lei que institui o Selo de Qualificação e Certificação das Rendas de Bilro, medida que visa valorizar o trabalho das tradicionais rendeiras e rendeiros do município.

Saiba mais sobre essa importante conquista e como ela impacta a cultura local no site do nosso parceiro ND Mais.

