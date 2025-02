Sem agentes de trânsito, motoristas de São José enfrentam gargalos nas vias Levantamento do Núcleo de Dados apontou que, além de Florianópolis, São José também não conta com agentes de trânsito ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h47 ) twitter

São José, a quarta maior cidade de Santa Catarina, está entre os municípios que não têm agentes de trânsito exclusivos para fiscalizar e organizar o tráfego. O dado foi abordado em reportagem publicada na edição da última quinta-feira do jornal ND, pelo Núcleo de Dados.

Para entender melhor os desafios enfrentados pelos motoristas e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

