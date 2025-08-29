Logo R7.com
‘Sem avisar’: moradora que barrou carregadores de carros elétricos em prédio de SC explica ação

Justiça determinou a suspensão do uso dos carregadores de carros elétricos em condomínio de Florianópolis

ND Mais|Do R7

Um condomínio precisou suspender o uso de carregadores para carros elétricos após uma determinação da Justiça, em Florianópolis. A medida foi tomada após a moradora Zélia Iara da Silveira entrar com ação judicial, alegando riscos à segurança dos condôminos. Segundo ela, os equipamentos foram colocados de forma irregular, sem autorização adequada e antes mesmo de deliberação em assembleia.

