‘Sem avisar’: moradora que barrou carregadores de carros elétricos em prédio de SC explica ação
Justiça determinou a suspensão do uso dos carregadores de carros elétricos em condomínio de Florianópolis
Um condomínio precisou suspender o uso de carregadores para carros elétricos após uma determinação da Justiça, em Florianópolis. A medida foi tomada após a moradora Zélia Iara da Silveira entrar com ação judicial, alegando riscos à segurança dos condôminos. Segundo ela, os equipamentos foram colocados de forma irregular, sem autorização adequada e antes mesmo de deliberação em assembleia.
