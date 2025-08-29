‘Sem avisar’: moradora que barrou carregadores de carros elétricos em prédio de SC explica ação Justiça determinou a suspensão do uso dos carregadores de carros elétricos em condomínio de Florianópolis ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h57 ) twitter

Um condomínio precisou suspender o uso de carregadores para carros elétricos após uma determinação da Justiça, em Florianópolis. A medida foi tomada após a moradora Zélia Iara da Silveira entrar com ação judicial, alegando riscos à segurança dos condôminos. Segundo ela, os equipamentos foram colocados de forma irregular, sem autorização adequada e antes mesmo de deliberação em assembleia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

