Sem colete, pescadores enfrentam frio e risco após barco virar no Litoral de SC Região do acidente era cercada por pedras; pescadores enfrentam frio até resgate em Porto Belo ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 7h, dois pescadores foram resgatados em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina, após um pequeno barco virar. Nenhuma das vítimas estava utilizando colete salva-vidas. Conforme o Corpo de Bombeiros, o salvamento foi feito com o auxílio de uma moto aquática. Um dos homens foi avistado na água, enquanto o outro se segurava no barco virado, que só tinha a região da proa visível. A embarcação estava na ponta de Porto Belo, bem próximo a pedras.

Para mais detalhes sobre este incidente e as condições enfrentadas pelos pescadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Farmacêutico Ivo Coradelli morre aos 66 anos em Joinville

Cidade de SC será palco de reencontro histórico do surfe internacional: ‘Tradição muito forte’

Entre SC e a Argentina: cidade abre concurso público com salários de até R$ 6,3 mil