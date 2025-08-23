Sem colete, pescadores enfrentam frio e risco após barco virar no Litoral de SC
Região do acidente era cercada por pedras; pescadores enfrentam frio até resgate em Porto Belo
Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 7h, dois pescadores foram resgatados em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina, após um pequeno barco virar. Nenhuma das vítimas estava utilizando colete salva-vidas. Conforme o Corpo de Bombeiros, o salvamento foi feito com o auxílio de uma moto aquática. Um dos homens foi avistado na água, enquanto o outro se segurava no barco virado, que só tinha a região da proa visível. A embarcação estava na ponta de Porto Belo, bem próximo a pedras.
