‘Sem limite de bolsas, curso de Medicina poderá consumir 40% do Fumdesc’, alerta associação

NTE (Número Total de Estudantes) garante que bolsas sejam distribuídas igualmente entre instituições; sem o limite, faculdades menores...

Cerca de 2,3 mil alunos de instituições de ensino superior de pequeno e médio porte, beneficiários do Fumdesc (Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior), podem perder suas bolsas se o mecanismo NTE (Número Total de Estudantes) não for mantido.

Para entender melhor como essa situação pode impactar milhares de estudantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

