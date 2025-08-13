‘Sem limite de bolsas, curso de Medicina poderá consumir 40% do Fumdesc’, alerta associação
NTE (Número Total de Estudantes) garante que bolsas sejam distribuídas igualmente entre instituições; sem o limite, faculdades menores...
Cerca de 2,3 mil alunos de instituições de ensino superior de pequeno e médio porte, beneficiários do Fumdesc (Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior), podem perder suas bolsas se o mecanismo NTE (Número Total de Estudantes) não for mantido.
Para entender melhor como essa situação pode impactar milhares de estudantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
