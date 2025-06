Sem multa surpresa: veja onde serão instalados os 6 novos radares de Blumenau Mudança em radares mira mais segurança para pedestres e motoristas ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 05h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 05h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Blumenau fará a substituição de equipamentos de fiscalização eletrônica nos próximos dias. Ao todo, seis radares serão retirados para dar lugar a quatro controladores de velocidade e dois redutores, que serão instalados em novos pontos estratégicos da cidade. A mudança foi definida a partir de estudos técnicos que avaliaram o fluxo de veículos, o histórico de acidentes e a segurança dos pedestres, segundo a SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança no trânsito em Blumenau!

Leia Mais em ND Mais:

O que é a ‘geada negra’, fenômeno que vai atingir Santa Catarina a partir desta segunda-feira

Gasolina e diesel ficam mais baratos em Itajaí, aponta Procon; saiba os preços

Acidente que matou mãe e feriu filhos ocorreu dias após casal completar um ano de casados em SC