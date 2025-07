Sem piso, reboco exposto e janelas quebradas: MPSC denuncia falta de manutenção em escolas Em nota, a Prefeitura de Videira, no Meio-Oeste, reconheceu os problemas estruturais apontados nas escolas públicas ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h57 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) entrou com duas ações civis públicas contra o município de Videira, no Oeste, e o Estado de Santa Catarina para exigir a correção de irregularidades estruturais nas escolas públicas da cidade.

Para entender todos os detalhes dessa situação crítica e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

