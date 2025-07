Sem regularização, MPSC pressiona Prefeitura de Florianópolis por rumo da praia da Galheta Município de Florianópolis tem 30 dias para aprovar o Plano de Manejo da Galheta, que prevê diretrizes ambientais e pode permitir oficialmente... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 07h17 ) twitter

O Plano de Manejo do Monumento Natural Municipal da Galheta tem 30 dias para ser aprovado pelo município de Florianópolis, conforme decisão da Justiça de Santa Catarina. Entre os pontos do plano, a prática do nudismo na Galheta está incluída e pode ser regularizada.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

