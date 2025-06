Semáforos inteligentes chegam a Chapecó; entenda como vai funcionar A proposta do novo sistema é tornar o trânsito mais fluido nos momentos de maior movimento e mais ágil em horários de menor fluxo ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 06h35 ) twitter

A Prefeitura de Chapecó iniciou a implantação de semáforos inteligentes para otimizar o tráfego urbano e reduzir o tempo de espera nas principais vias da cidade. O primeiro equipamento foi instalado no cruzamento da avenida Senador Attilio Fontana com a rua Cunha Porã, na última sexta-feira (20), e outros 10 pontos devem receber a tecnologia nos próximos meses.

