Semana começa com tempo instável em Itajaí e região Tempo instável em Itajaí e demais cidades do Litoral Norte deve seguir pelo menos até terça-feira (8) ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h07 )

A semana começa com tempo instável em Itajaí e região. Esta segunda-feira (7) será semelhante ao final de semana, mas com chuva ocasional. Para terça-feira (8), predomínio das nuvens com chuva mais volumosa. As informações são do LabClima (Laboratório do Clima da Univali).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ficar por dentro de todas as previsões do tempo!

