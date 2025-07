Semana começa ensolarada, mas tempo deve virar em SC e cenário ‘é de atenção’; veja a previsão Mudança no tempo começa nesta segunda-feira, com risco de temporais a partir do Grande Oeste; chegada de nova frente fria é prevista... ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 08h37 ) twitter

Os temporais em Santa Catarina devem retornar nos próximos dias e causar impactos principalmente no Oeste e nas regiões de divisa com o Rio Grande do Sul, com chegada de nova frente fria. A partir desta segunda-feira (14), o tempo firme e ensolarado começa a dar espaço para pancadas de chuva e trovoadas pontuais, especialmente no período da tarde e da noite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões e alertas para Santa Catarina!

