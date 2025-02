Semana do Cinema bate recorde de espectadores no país Aproveite os últimos dias da promoção para ir ao cinema por R$10 e assistir aos filmes do Oscar 2025! ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 23h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 23h46 ) twitter

Na Semana do Cinema, os ingressos custam R$10. A promoção, que começou na semana passada, vai até esta quarta-feira (12) em todas as salas de cinema do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa incrível promoção!

