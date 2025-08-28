Semana do Cinema: onde assistir filmes a R$ 10 em Itajaí e região Semana do Cinema ocorre em todo o país até o dia 3 de setembro; saiba onde ir em Itajaí e região ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h57 ) twitter

ND Mais

A Semana do Cinema inicia nesta quinta-feira (28) e vai até o dia 3 de setembro com ingressos a R$ 10 em vários cinemas brasileiros. Moradores do Litoral Norte de SC que quiserem aproveitar a promoção anual têm opções em Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque e Porto Belo.

Não perca a chance de assistir aos melhores filmes por apenas R$ 10! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

