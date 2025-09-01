Semana do Pescado tem preços especiais e descontos no Mercado Público de Florianópolis Programação ocorre entre 1º e 7 de setembro, com objetivo de fomentar a economia local ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 04h56 (Atualizado em 01/09/2025 - 04h56 ) twitter

O Mercado Público de Florianópolis integra, a partir desta segunda-feira (1º), a programação da II Semana Catarinense do Pescado com, ações especiais para consumidores e turistas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os descontos e pratos especiais que estão disponíveis durante a semana!

