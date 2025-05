Semana gelada! Santa Catarina pode ter neve e temperaturas negativas; veja previsão A semana promete ser gelada em Santa Catarina por conta de uma frente fria com chuva e queda nas temperaturas; há também chances de... ND Mais|Do R7 25/05/2025 - 22h15 (Atualizado em 25/05/2025 - 22h15 ) twitter

Santa Catarina terá uma queda de temperatura a partir da próxima terça-feira (27) por conta de uma frente fria, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões!

