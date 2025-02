Semana será quente no Litoral Norte de SC com pancadas de chuva diárias Por enquanto não há previsão de chuvas volumosas no Litoral Norte de SC, mas dias alteram entre ensolarados e nublados ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h07 ) twitter

A semana no Litoral Norte de Santa Catarina inicia com uma nova frente fria, que chega nesta segunda-feira (20), e se deslocará pelo estado. Apesar disso, a previsão são de dias abafados e quentes, com pancadas de chuva diárias, geralmente à tarde, devido ao abafamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as condições climáticas da semana!

