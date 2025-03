Semana tórrida: onda de calor extremo marca o início de março Segundo previsão da MetSul Meterologia, a semana tórrida será uma das mais quentes já registradas no mês de março ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 01h25 (Atualizado em 03/03/2025 - 01h25 ) twitter

O mês de março começa com uma semana tórrida e promete ser uma das mais quentes já registradas em um mês de março. De acordo com a análise da MetSul Meteorologia, uma onda de calor deve ganhar força nos próximos dias, elevando consideravelmente as temperaturas em diversas regiões.

