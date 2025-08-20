Logo R7.com
‘Sempre alegre’ e avô de quatro netos: idoso morre em acidente na BR-280 em SC

Uma câmera de segurança flagrou o momento do ocorrido em São Bento do Sul, no Planalto Norte Catarinense

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Sebaldo Kautzmann, de 72 anos, foi uma das vítimas do acidente ocorrido na BR-280, em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. A colisão frontal entre dois veículos aconteceu por volta das 13h e resultou em duas mortes.

