'Sempre alegre' e avô de quatro netos: idoso morre em acidente na BR-280 em SC Uma câmera de segurança flagrou o momento do ocorrido em São Bento do Sul, no Planalto Norte Catarinense ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h59 )

Sebaldo Kautzmann, de 72 anos, foi uma das vítimas do acidente ocorrido na BR-280, em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. A colisão frontal entre dois veículos aconteceu por volta das 13h e resultou em duas mortes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

