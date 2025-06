‘Sempre alegre’: quem era a costureira morta em grave acidente na SC-283 A vítima do grave acidente na SC-283, em Palmitos, no Oeste, foi identificada como a costureira Hemi Franciele Correa da Silva, de... ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Foi identificada como Hemi Franciele Correa da Silva, a mulher de 41 anos que morreu em um grave acidente na SC-283, em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. Ela era passageira de um VW/Gol que colidiu com um Fiat/Palio no início da noite de quinta-feira (19). Mesmo com as tentativas de reanimação feitas pelos socorristas durante o trajeto ao hospital, Hemi não resistiu e morreu vítima do grave acidente na SC-283.

Para saber mais sobre a história de Hemi e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Joinville avança em crédito francês de R$ 360 milhões; saiba no que será investido

Por que a Festa da Gastronomia de Nova Veneza atrai tantos turistas ano após ano?

Mulher é suspeita de matar marido com tiro na cabeça enquanto dormia em SC