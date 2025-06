‘Sempre quis te proteger’: quem era o jovem que foi morto dentro de casa em SC? Crime aconteceu na madrugada deste domingo (8), em Rio Negrinho, Planalto Norte catarinense, após dois homens invadirem a sua casa... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h36 ) twitter

O jovem que foi morto em Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense, foi identificado como Natan Gabriel Corrêa, de 20 anos. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (8), após dois homens invadirem a sua casa e efetuarem disparos contra ele. Familiares acionaram a PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros Militar, mas quando as equipes de socorro chegaram ao local, na rua Apolinário Baier, no bairro Campo Lençol, o jovem já estava sem sinais vitais.

Para saber mais sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

