Senai oferece 586 vagas gratuitas em cursos técnicos para estudantes de SC
Inscrições vão até 24 de agosto e contemplam nove cidades catarinenses; aulas iniciam em setembro
Por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Educação, o Senai-SC está com inscrições abertas para 586 vagas gratuitas em cursos técnicos voltados a estudantes do 1º ano do ensino médio da rede estadual.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se inscrever e as oportunidades disponíveis!
