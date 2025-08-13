Logo R7.com
Senai oferece 586 vagas gratuitas em cursos técnicos para estudantes de SC

Inscrições vão até 24 de agosto e contemplam nove cidades catarinenses; aulas iniciam em setembro

ND Mais|Do R7

Por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Educação, o Senai-SC está com inscrições abertas para 586 vagas gratuitas em cursos técnicos voltados a estudantes do 1º ano do ensino médio da rede estadual.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se inscrever e as oportunidades disponíveis!

