Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo
Com mais de 550 metros de altura, o empreendimento une engenharia, arte e sustentabilidade em um tributo ao legado de Ayrton Senna
Com investimento estimado em R$ 3 bilhões e mais de 550 metros de altura, o Senna Tower, que será construído em Balneário Camboriú, já nasce como o prédio residencial mais alto do planeta. Mais do que um arranha-céu, o projeto representa uma declaração de ambição global da engenharia brasileira e traz em sua essência o legado de superação de Ayrton Senna, eternizado na engenharia e na narrativa que guia cada detalhe da torre.
