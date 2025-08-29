Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo Com mais de 550 metros de altura, o empreendimento une engenharia, arte e sustentabilidade em um tributo ao legado de Ayrton Senna ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 03h17 ) twitter

Com investimento estimado em R$ 3 bilhões e mais de 550 metros de altura, o Senna Tower, que será construído em Balneário Camboriú, já nasce como o prédio residencial mais alto do planeta. Mais do que um arranha-céu, o projeto representa uma declaração de ambição global da engenharia brasileira e traz em sua essência o legado de superação de Ayrton Senna, eternizado na engenharia e na narrativa que guia cada detalhe da torre.

