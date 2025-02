Senna Tower: residencial mais alto do mundo usará tecnologia inédita na fundação Com investimentos na ordem de R$ 3 bilhões, o residencial mais alto do mundo será construído em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 30/01/2025 - 21h26 ) twitter

O Senna Tower, residencial mais alto do mundo que será construído em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, dá o primeiro passo para a construção do edifício de 500m que leva o legado de Ayrton Senna no nome.

