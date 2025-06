Sensação do Campeonato Catarinense 2025 começa a montagem do novo elenco Time sensação do último Campeonato Catarinense, o Santa Catarina confirmou o novo diretor de futebol para iniciar a montagem do elenco... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 22h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 22h37 ) twitter

Time sensação do Campeonato Catarinense 2025, o Santa Catarina está se mexendo para formar um novo elenco. O clube anunciou nesta terça-feira (3) Jean Witte como novo diretor de futebol.

