‘Senti muito medo’: queda do prédio dos Correios em SC completa 20 anos

Tragédia causou quatro mortes e deixou outras 12 pessoas feridas; bombeiros relatam tensão e riscos durante operação que mobilizou...

ND Mais|Do R7

Há exatos 20 anos, no dia 10 de agosto de 2005, o Sul de Santa Catarina foi palco de uma tragédia que ficou marcada na história da região. A queda do prédio dos Correios em Içara aconteceu repentinamente e chocou a população. Ao todo, quatro pessoas morreram e outras 12 foram resgatadas feridas dos escombros. No entanto, o impacto emocional atingiu incontáveis famílias e deixou cicatrizes ainda presentes na comunidade.

