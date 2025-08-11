‘Senti muito medo’: queda do prédio dos Correios em SC completa 20 anos Tragédia causou quatro mortes e deixou outras 12 pessoas feridas; bombeiros relatam tensão e riscos durante operação que mobilizou... ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 10/08/2025 - 23h17 ) twitter

Há exatos 20 anos, no dia 10 de agosto de 2005, o Sul de Santa Catarina foi palco de uma tragédia que ficou marcada na história da região. A queda do prédio dos Correios em Içara aconteceu repentinamente e chocou a população. Ao todo, quatro pessoas morreram e outras 12 foram resgatadas feridas dos escombros. No entanto, o impacto emocional atingiu incontáveis famílias e deixou cicatrizes ainda presentes na comunidade.

Para saber mais sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

