Maneca celebra 34 anos de preservação da tradicional cultura 'manezinha' de Florianópolis Criado pelo ator e diretor Geraldo Cunha, personagem resgata histórias, lendas e expressões típicas da capital catarinense ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 13h45 )

Florianópolis celebra 352 anos neste domingo (23) com uma rica cultura. Com bruxas, boi de mamão e um dicionário “manezês” com expressões típicas de quem é da capital catarinense, o SEO Maneca foi parte dos personagens mais apreciados da cultura manezinha.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a história e a importância do SEO Maneca na preservação da cultura de Florianópolis!

