Sepultamento do Papa Francisco: período de celebração de nove dias antecede o conclave; entenda Pontífice foi enterrado na manhã deste sábado, em cerimônia realizada em Roma; celebrações eucarísticas com missas durante nove dias... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 21h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 21h59 )

O sepultamento do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos, ocorreu na manhã deste sábado (26). O velório foi realizado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, como havia sido solicitado pelo pontífice. A cerimônia contou com missa, conduzida pelo cardeal Giovanni Battista Re, e uma procissão em homenagem aos pobres e necessitados, antes da sepultura do caixão. O funeral marca o primeiro dia do novenário, período de nove dias de luto e orações em honra ao papa.

Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

