'Sequência enlouquecida de erros': inquérito da morte de dentista em cela de SC é questionado Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (1º), o advogado que representa a família levantou questionamentos sobre a investigação e... ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 05h37 )

O advogado que representa a família de Cézar Maurício Ferreira, de 60 anos, questiona a investigação da Polícia Civil acerca da morte de dentista em cela na Grande Florianópolis. Nesta sexta-feira (1º), a Polícia Civil de Santa Catarina apresentou os resultados do inquérito em uma coletiva de imprensa. No entendimento da corporação, não houve omissão e negligência no atendimento.

Para saber mais sobre os detalhes dessa investigação e as reações da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

