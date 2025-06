Sequestrador de mãe e filho autista em Joinville tentou transferir dinheiro da vítima A polícia informou ainda que a mulher e o menino foram obrigados a ingerir relaxantes durante o trajeto entre Joinville e Curitiba ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil do Paraná divulgou novos detalhes sobre o sequestro de uma mulher e seu filho autista, de 10 anos, ocorrido em Joinville, no Norte catarinense, na noite de terça-feira (3). O suspeito foi preso em flagrante por policiais do Paraná em Curitiba na madrugada de quarta-feira (4).

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Depois da Libertadores, JEC Futsal enfrenta o Pato pela Liga Nacional

Caçada nos EUA: pai é procurado por matar as 3 filhas asfixiadas com sacos na cabeça

Afasc nega pedidos de doações de ‘casa em casa’ e alerta para golpe no Sul de SC