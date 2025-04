Sequestradores de jovem de SC morta no PR podem receber penas de até 55 anos Dois dos seis sequestradores seguem foragidos e são procurados pela Interpol em 190 países ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os sequestradores da jovem Camila Florindo, raptada em Araquari, no Litoral Norte de Santa Catarina, e assassinada no interior do Paraná, podem ficar muito tempo atrás das grades. Ao todo, os seis investigados foram indicados por cinco crimes, de acordo com a Polícia Civil, após a morte brutal ocorrida em outubro de 2024.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Temperaturas despencam no Sul de SC durante o fim de semana; veja previsão do tempo

VÍDEO: Empresário catarinense celebra aniversário a bordo de seu jato particular

Moto com peso incomum chama atenção e PRF apreende 59 kg de drogas em SC