‘Ser humano incrível’: Blumenau decreta luto de 3 dias por morte de médica em acidente de balão

A Prefeitura de Blumenau decretou luto oficial de três dias no último sábado (21), em memória de Leise Herrmann Parizotto, médica de 37 anos que perdeu a vida no trágico acidente com um balão em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. Leise era servidora da Rede Pública Municipal de Saúde e atuava como médica da Família e da Comunidade desde junho de 2023.

Para saber mais sobre a vida e a trajetória de Leise, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

