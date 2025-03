Serasa quita dívidas com até 99% de desconto até sábado; veja como negociar por telefone Serasa abre canal 0800 exclusivo para negociar débitos; Feirão Limpa Nome permite parcelar em até 72 vezes e pagar com Pix ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h07 ) twitter

A ação “Alô Serasa” anunciou nesta terça-feira (18) que irá negociar dívidas com descontos de até 99%. A iniciativa faz parte do Feirão Limpa Nome e, em 2024, já beneficiou 44 mil pessoas com atendimento especializado. As ligações podem ser feitas até sábado (22), das 9h às 20h.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como aproveitar essa oportunidade incrível!

