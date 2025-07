Série A do futebol amador de Florianópolis inicia neste domingo a temporada 2025 Serão 13 clubes em busca do título da Série A do futebol amador de Florianópolis a partir deste domingo ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 05h37 ) twitter

A Série A do futebol amador de Florianópolis vai começar neste domingo (20). Serão 13 clubes em busca do título da Primeira Divisão e o Atlético After é quem vai buscar defender o troféu, já que é o atual campeão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes da competição!

